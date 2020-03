Un final excelente, pero a pura lágrima – The Good Place

Hablar de la cuarta temporada de The Good Place, y en específico de su final, ha sido un tanto difícil para mí. Durante casi 4 años, esta serie de NBC se convirtió en una de mis favoritas. Su humor retorcido más una premisa sobre el qué pasa más allá de la muerte me cautivó desde un principio, incluso mucho antes que la serie llegara a Netflix.

Fue así que desde que se anunció el final definitivo de la serie comenzó un proceso de duelo y de asimilar que no habría más de esta serie creada por Michael Schur. Pero lo peor no fue ahí: cuando esta comenzó transmisiones el pasado Septiembre de 2019 jamás imaginé ni estaba preparado para el viaje emocional al que me sometería en esta historia que terminó con un final que no dejó solo un par de lágrimas en los ojos.