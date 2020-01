Un grave problema durante la filmación retrasa el desarrollo de la serie – The Falcon and The Winter Soldier

La próxima serie original de Disney+ se ha topado con un obstáculo en la producción mientras grababa algunas escenas en el norte de Puerto Rico.

El staff y los protagonistas de The Falcon an The Winter Soldier iban a estar allí varias semanas, pero debido a los fuertes terremotos que se han repetido desde diciembre, la producción ha retrasado su rodaje en el país centroamericano.

Todavía no se sabe cuáles serían los planes alternativos para la producción, ya que esto sugiere una demora generalizada de la filmación a raíz del cambio a último momento. Si los sismos siguen sucediendo en Puerto Rico, seguramente tendrán que cambiar la ubicación.

Dirigida por Kari Skogland, The Falcon and The Winter Soldier estará disponible en Disney+ a mediados de este año.