Un hilarante regreso a la intrépida fantasía que pone a prueba la valentía del más atrevido, pero…

En 2017 llegaba a las pantallas de cine de todo el mundo Jumanji: Welcome to the jungle (Dir. Jake Kasdan), una grata reinvención de uno de los grandes clásicos de la época de los años 90, Jumanji, que en aquella ocasión era protagonizada por un extraordinario y siempre cálido Robin Williams y por Bonnie Hunt, quienes nos adentraban en el fascinante mundo del juego de mesa Jumanji, cuyos misterios y peligros traspasaban la barrera de la ficción para incursionar en nuestro mundo, dejando caos a su paso. En esta nueva versión de la historia, Dwayne Johnson y Jake Kasdan, nos regalaban una de las grandes sorpresas de la década al actualizar el misterio hacia el mundo digital, en específico los videojuegos, y fue tanto su éxito, que inevitablemente el surgimiento de una secuela llegaría, es por eso que llega a la cartelera nacional Jumanji: The next level (Jumanji: El siguiente nivel), la continuación no tan esperada pero bien recibida de esta aventuresca trama.