Un jugueteo con el lado oscuro de la naturaleza que estremece, pero…

Los fantasmas, los demonios, el bien y el mal, las fuerzas sobrenaturales, ese tipo de rubros misteriosos y cargados de terror que tanto hemos encontrado a lo largo de la historia, siempre son un tema del cual hablar. Numerosas producciones los han tomado como base para desarrollar películas, series, obras, libros o demás productos que atraen al ávido consumidor del género, aquellas personas que buscan y creen en la existencia de algo más allá del plano en el que vivimos, para quienes creen en las leyendas o mitos, en la balanza divina. Los elementos de la naturaleza han formado y seguirán formando parte de este lado oscuro que rodea nuestra vida, las incógnitas con respecto a su funcionamiento y exigencias, su lado oculto, algo en lo que el propio director Jeremy Lutter , ha decidido abordar en su nueva producción The Hollow Child ( Espíritus en el bosque ), una cinta que te obligará a ver más allá de lo convencional.

Pero…

Desatinadamente el guión pobre y la falta de intensidad en cuanto a su propósito termina por arruinar la experiencia, ya que no maneja en ningún momento una buena estructura de terror, si bien los detalles técnicos favorecen a que se perfile cada escena para algo excepcional, los diálogos, su desarrollo y los personajes nada logran concretar para dejar una situación memorable o al menos digna de recalcar, se queda en una intención que jamas llega.

El problema principal es que el director parece no conocer o no entender los elementos básicos para este tipo de filmes; es como si ignorara que está realizando algo propiamente de género, lo lleva demasiado al plano ligero y no termina por encajar con el misterio prometido desde un inicio.