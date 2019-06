Un melodrama disparejo que solamente funciona cuando se enfoca en el hockey

Basada en el libro escrito por Richard Wagamese (hijo de padres que vivieron este sistema de escuelas en Canadá) y dirigida por Stephen Campanelli (Momentum), Indian Horse es un melodrama que a veces funciona por los importantes temas que revisa a través de la historia de Saul. También didáctica en sus intenciones, la cinta es irregular por todo lo que quiere hacer en tan poco tiempo y en tonos tan distintos. Si bien la infancia de Saul se desarrolla como un melodrama que pudo haber sido producido por Hallmark Channel o Lifetime, su adolescencia y su vida adulta están contadas como un efectivo drama de deporte que no logra deshacerse por completo de lo empalagoso que resulta todo el esfuerzo. A lo largo de la cinta, el director Stephen Campanelli nunca decide qué tipo de historia quiere contar y qué es lo que quiere transmitirle a la audiencia con la historia. En menos de dos horas, Indian Horse toca temas de discriminación, racismo, abuso, violación, adicciones y clasismo; sin embargo, aunque siguen siendo discusiones difíciles e importantes de presenciar en la pantalla grande, el guión no profundiza ninguno de estos conceptos.

Asimismo, ninguno de los personajes (a excepción de Saul) obtiene un desarrollo que nos permita conocer sus motivaciones, lo cual los convierte en estereotipos fáciles de reconocer. Por todo esto, el filme no puede ocultar su naturaleza de adaptación, lo cual resulta frustrante por las partes que logran brillar y levantar al proyecto en algunos momentos. Cuando Campanelli explora el mundo del hockey y el lugar que Saul tiene dentro de un deporte predominantemente blanco, Indian Horse se convierte en una película mucho más interesante y efectiva, ya que el “mensaje” llega al espectador de una manera mucho más sutil que el resto de la historia. De igual forma, la cámara se vuelve más sofisticada cuando Saul se encuentra en una pista de hockey, ya que retrata los partidos y el entrenamiento del protagonista de forma más dinámica y propia de la pantalla grande; no obstante, cuando Saul está lejos de este deporte, la producción parece de bajo presupuesto (el maquillaje que Ajuawak Kapashesit porta en la vejez del personaje, por ejemplo, es risible considerando que pudieron haber conseguido otro actor para interpretar a Saul durante esta época) y de calidad televisiva. Por otra parte, la fotografía de Yves Bélanger, a pesar de tener encuadres y composiciones con una destacada calidad estética (en especial en las escenas de exteriores), sorprende por no tener ese toque de realismo que destacó en otros de sus trabajos como Brooklyn (2015) o las series Big Little Lies y Sharp Objects.