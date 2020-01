Un merecido adiós a Terry Jones, el organista desnudo – Monty Python’s Flying Circus

Jones , que en las últimas temporadas del Flying Circus aparecía severamente delgado, sin ningún tipo de razón traumática, fue quien dirigió las películas de los Python (todas realizadas una vez culminado el show televisivo) además de actuar en ellas. También tuvo papeles hermosos como la insoportable idishe momme de Brian y el obeso explosivo de Meaning of Life .

Pero también tuvo otras intervenciones brillantes, no tan recordadas, como ser: el pianista desnudo que aparecía en momentos caprichosos sin ropa o desnudándose, sentado a un piano y tocando un acorde disonante; aquella persona que luego de un accidente se despierta como Leon Trotsky y retorna a la URSS , donde -obviamente- será condenado a muerte. Este episodio, particularmente, da cuenta perfecta del nivel intelectual de los integrantes del programa, donde el disfraz y las voces ridículas no llegan a tapar el contenido agudo de los guiones, donde se debatían tanto las condiciones económicas históricas de Gran Bretaña como filosofía universal.

Su aporte a la comicidad actual (y esperemos que permanente) es palmaria, tanto en TV como en cine. En Argentina, el ya clásico Peter Capusotto y sus Videos tiene el aroma atractivo a estos locos.

Por eso nos quedamos con todo el arduo trabajo de Terry y damos por sentado que las generaciones venideras sabrán disfrutar pensando y riendo con las andanzas de estos orates, comiendo a más no poder el material, sin llegar a explotar como en The Meaning of Life.