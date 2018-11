Un nuevo detalle podría confirmar que los Crain nunca abandonaron la Habitación Roja – The Haunting of Hill House

No podrás dormir después de leer esto: The Haunting of Hill House tal vez tuvo un final triste y no te diste cuenta.

¿Por qué lo decimos? Porque a pesar de que semanas atrás el director y showrunner Mike Flanagan explicó que los Crain abandonaron la Habitación Roja, un nuevo Easter egg prueba lo contrario.

De acuerdo al actor Oliver Jackson-Cohen, quien interpreta la versión adulta del menor de los Crain, Luke, hay un detalle sobre la Habitación Roja que muchos han pasado por desapercibido.

Cuando los hermanos están en la habitación hay algo de color rojo, que prueba que su realidad ha sido distorsionada, muy al estilo de la película “Inception”. Luke, específicamente, utiliza unos converse de este color cuando se encuentra en su fantasía.

Jackson-Cohen señaló a The Wrap que en la escena final donde Luke está celebrando dos años de sobriedad, sus hermanos lo festejan con un pastel rojo.

¿Coincidencia? ¡No lo creemos! ¿Ustedes qué opinan?