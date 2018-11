Un nuevo video recopila todos los fantasmas ocultos de la serie – The Haunting of Hill House

Una de las curiosidades de la ambiciosa adaptación de The Haunting of Hill House son la cantidad de fantasmas escondidos que aparecen en cada capítulo y que seguramente hayas encontrado. Y si no la has hecho, IMDb acaba de recopilarlos todos en un nuevo y escalofriante video.

Sin duda, la enorme y tenebrosa mansión de los Hill con todas sus habitaciones y pasadizos parece un excelente lugar para ocultar a estas entidades que acechan a los hermanos Crain desde las sombras. La sutileza del director Mike Flanagan a la hora de crear esta obra de terror de psicológico queda evidenciada una vez más con estas decenas de espectros destinados a habitar el hogar por toda su eternidad.

A continuación, puedes echar un vistazo al clip y descubrir a cuantos de ellos has podido cazar.