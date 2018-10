Un personaje querido por los fans volverá para la última temporada – Game of Thrones

Sí, no es que este personaje haya desaparecido por completo en la temporada pasada de Game Of Thrones, pero aun así estuvo muy ausente y no fuimos felices con eso. Por supuesto, hablamos del querido y leal lobo huargo de Jon Snow, Ghost.

Aunque afortunadamente esto cambiará en la temporada final pues el supervisor de efectos visuales, Joe Bauer, confirmó la aparición de Ghost en la octava temporada, y no sólo eso, además aseguró que tendrá varías escenas.

“Oh, lo verás de nuevo. Él tiene una buena cantidad de tiempo de pantalla en la temporada 8…está muy presente y hace cosas muy interesantes en la temporada”, declaró Bauer.

Bauer también comentó que una de las razones por las que tal vez no vimos tanta interacción con los lobos Stark en la temporada pasada fue porque en la realidad es difícil trabajar con lobos reales.

¿Ustedes qué opinan? ¿Qué papel jugará Ghost en la entrega final de GOT?