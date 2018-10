Un regreso no tan triunfal – The Gifted

La nueva temporada arranca con una Polaris a punto de parir. La lucha contra los Centinelas ha quedado bastante atrás y podemos percibir que será sólo ruido de fondo, el villano estará en otro lado. Probablemente, en el Inner Circle, que es una reversión del Hellfire Club, liderado por un nueva personaje: Reeva Payge, una mutante muy elegante, con un poder sónico, que de buenas a primeras elimina a todos aquellos (compañeros o no) que no piensen como ella. Sus segundas en comando son, por supuesto, las hermanas Frost. Este Inner Circle, que planea un futuro donde la humanidad se encuentre sometida a los mutantes, está trabajando para lograr que Polaris pueda dar a luz sin poner en riesgo a toda la ciudad.

Mientras tanto, Andy (con un nuevo look mucho más badass), la acompaña en su aislamiento y, por momentos, creemos que siguen siendo los mismos personajes entrañables de la primera temporada. Sin embargo, han tomado su decisión: ahora son parte del Inner Circle y probablemente tendrán que enfrentarse a sus viejos conocidos.