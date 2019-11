En primer lugar, parecería que su poderío y fortuna no tienen límites. Haciéndonos acordar un poco a Whiterose , de Mr. Robot , Lady Trieu parece administrar muy severamente su tiempo, calculando la duración de sus reuniones con un reloj de arena. Sabemos, por episodios anteriores, que lee absolutamente todos los periódicos que puede y, además, tiene un vínculo particular con Adrian Veidt .

¿Hay un vínculo más allá del paso de la empresa de las manos de uno hacia la otra? Como dijimos, vimos que Lady Trieu tiene la capacidad de crear bebés cuando le ofrece un hijo recién hecho al matrimonio al que le compra la granja al principio del episodio. Pero es también en este cuarto episodio donde vemos que Veidt “cosecha” a sus sirvientes cuando todavía son fetos, en un lago, aunque reconoce que él no es el creador de estos “humanos”. ¿Será Trieu quien se encuentre detrás de Mr. Philips y Mrs. Crookshanks ? ¿Tiene algo que ver esta mujer que se ha beneficiado con la desaparición de Veidt con esa prisión idílica en la que se encuentra?

Otro de los misterios que rodea a Lady Trieu es su hija. Bian, como la llama su madre, parece cumplir roles mucho más serios de los que uno esperaría para una niña de su edad. Sobre el final del episodio, además, la vemos dormir conectada a un suero, y sufrir pesadillas en carne viva. Y cuando decimos carne viva, lo decimos en serio, ya que la niña se queja de que siente en su cuerpo las consecuencias de aquello que ha soñado. Su madre, por otro lado, no parece dispuesta a consolarla de ningún modo, algo que Bian acepta casi sin chistar. Considerando todo lo que hemos dicho acerca de Lady Trieu y los bebés, cabe considerar si Bian no es más que otra creación de su madre y, por supuesto, también nos preguntamos para qué la están haciendo padecer semejantes tormentos.

Para ir dejando atrás a Lady Trieu, descubrimos también en este cuarto episodio la alianza entre Will y ella. Sí, esta mujer parece estar en el centro mismo de la historia y recién ahora la estamos conociendo. Por un lado, nos intriga saber qué clase de acuerdo tienen estos dos, qué es lo tan terrible que sucederá en tres días, que terminará siendo imperdonable para Angela (¿Puede ser peor que haber matado a Crawford?). Por el otro, también nos asombra descubrir que Will no es en realidad el viejito inofensivo que creímos que era: puede caminar perfectamente y se lo ve gozar de buena salud, a pesar de sus más de 100 años. ¿Se debe esto a la colaboración de Lady Trieu o el viejo guarda algún otro secreto?

En una serie en la que nada parece casual, cabe destacar también que Will utiliza la frase de la 7ma Kaballería. El “tic toc” que el grupo terrorista de extrema derecha suele usar, nos pone los pelos de punta en boca del anciano y necesitamos saber si es parte de este grupo tan terrible.