Un retrato melancólico que nos enseña a valorar lo que nos da la vida , pero…

Frankie es una reconocida actriz que ha actuado en films muy importantes y que ha planeado una reunión con su familia. Sin embargo, los diferentes matrimonios por los que ha pasado han hecho de su familia una estructura compleja que se reúne a petición de ella, dejando por un momento sus ocupadas vidas para “relajarse” en este paraíso europeo. Esta reunión pondrá a prueba sus lazos fraternales y través de todo lo que les sucede durante el día descubrirán el amor filial no es una cosa sencilla.

A través de la bella fotografía de Rui Poças, recorremos las hermosas calles de Sintra y somos testigos de los encuentros entre todos los miembros de la familia, y mediante los diálogos que se entablan, vamos conociendo los detalles de la vida de cada uno de ellos, dándonos cuenta que esta reunión no es improvisada: Frankie la organiza porque tiene una enfermedad incurable que ha regresado a su cuerpo y no le permitirá durar un año más, así este viaje se convierte en una despedida, una forma de decir adiós a su amada familia, no sin antes ayudarles a arreglar los lazos dañados por el tiempo y la distancia. Esta situación cambia el sentido de la cinta y la hace moverse de ser un retrato costumbrista a ser un drama familiar que nos conmueve por su intensidad dramática.

La estupenda actuación de la ganadora del Oscar Isabelle Huppert se une a un gran cast que incluye a Brendan Gleeson, Greg Kinnear, Marisa Tomei, Jérémie Renier, entre otros.