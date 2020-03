Un sorpresivo e interesante drama freudiano, pero…

Esta es la historia de Otis , un niño actor que tiene como tutor a su padre, un hombre que lleva casi 4 años libre del alcohol y las drogas, pero aún así mantiene una distancia de desapego, rechazo y malos tratos con su hijo, que, entre otras tantas cosas, lo mantiene y de manera técnica es su jefe. Esta situación crea un círculo vicioso que los lleva a tener una relación codependiente uno del otro. Otis quiere a su padre a pesar de ser un golpeador y abusivo y su padre se siente una figura no ejemplar para su hijo, esto ocasiona distancia y dolor entre ellos.

Shia LaBeouf la escribió durante un tiempo fuera de la industria de Hollywood cuando ingresó en un centro de rehabilitación por el alcoholismo que sufría pero también por los frecuentes arranques de ira que ocasionaban que la prensa y muchos directores de cine lo tuvieran como un “actor pesadilla” con el cual ya no querían tener trato alguno. Esta lejanía lo llevó a realizar una introspección profunda y personal en la que se dio cuenta que debía perdonar a su padre, un actor de payaso fracasado que le había hecho mucho daño.

La cinta fue escrita por el actor Shia LaBeouf a manera casi biográfica y dirigida por Alma Har’el . Ambos hacen una excelente mancuerna para plasmar las vivencias con una narrativa y estética muy peculiar para no caer tanto en el melodrama pero sí transmitir las emociones que intentan transmitir con cada escena que, muchas veces resultan ser un duro cuadro donde se dan a notar los duros defectos de los padres hacia con sus hijos y cómo, en una proyección casi profética, los hijos tienden a repetir estos patrones de conducta destructivos.

Podemos decir que la película es una mirada honesta a la vida de Shia LaBeouf, pero es más que eso: toca fibras con formas de imágenes muy bien guardadas en nuestro inconsciente acerca de lo errores que los padres cometen con los hijos y cómo muchos de estos niños en cuerpos adultos se gastan la vida entera tratando de sanar esas viejas heridas, muchas veces ocasionadas por esas personas que tenían toda la intención de proteger pero que han fallado en el camino y que aún así no son culpables del todo.

Pero…

Si no te gustan los dramas familiares o ser conmovido en la sala de cine, esta película no es para ti. Aunque Honey Boy tiene una rara mezcla entre drama y comedia negra, por momentos la película puede ser demasiado melodramática para algunos, aunque a nosotros no nos parece así. Shia LaBeouf logra un gran balance entre una historia autobiográfica y una que puede conectar con mucha gente; tiene los ingredientes perfectos para que muchos empaticen con su relato.