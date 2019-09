Un tedioso videojuego en la pantalla grande

Al igual que sucedió con los vampiros hace algunos años, los zombies han alcanzado ese punto de fatiga en el que todas las películas y series que lidian con estos monstruos parecen el mismo proyecto. Tomando en cuenta lo anterior, Redcon-1 parece desarrollarse en su propia burbuja, sin darse cuenta que todos esos elementos que sugiere como innovadores, también forman parte de los clichés alrededor de los zombies. En Redcon-1, una de las “sorpresas” en la historia es que los no muertos mantienen su inteligencia y las habilidades físicas que tenían cuando estaban vivos. Asimismo, sin dar spoilers, el giro “inesperado” de la película será predecible para cualquier fan del subgénero, ya que la historia básicamente lo revela desde que los personajes involucrados aparecen en pantalla. Esta serie de herramientas narrativas que la historia usa para venderse a sí misma como un producto original, sólo resultan decepcionantes no sólo porque no son nuevas sino porque están usadas a manera lista, como si Redcon-1 quisiera resumir lo mejor del subgénero en dos horas.

En la parte técnica, la dirección de Chee Keong Cheung hace de las coreografías de acción momentos saturados de elementos que además poseen una edición que no permite al público discernir lo que está ocurriendo en pantalla. Al no distinguir a los personajes incluso en un plano físico, existen algunas escenas en las que resulta imposible diferenciarlos entre sí y no es hasta que el grupo queda reducido a tres o cuatro miembros que el director trata de dotarlos con algún tipo de personalidad. Finalmente, aunque la fotografía con altos contrastes de Lorenzo Levrini (Shongram) cumple con su función de sugerir un territorio apocalíptico, tampoco aprovecha los escenarios a su disposición para ofrecer encuadres y tomas que no dependan del uso de color para ser llamativas.