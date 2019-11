Un thriller mexicano que intenta sorprendernos pero…

Pero…

Empezaremos hablando de las actuaciones. Del lado masculino las interpretaciones de Andrés Almeida y Mauricio Isaac son muy convincentes y adecuadas para los papeles que interpretan, el problema viene del lado femenino: Sofía Sisniega interpreta a una mujer que evoluciona de convertirse en una especie de víctima a ser una femme fatale que es capaz de conquistar a cualquier hombre, atraparlo con sus encantos para que haga lo que ella desea. Este personaje es el que lleva el peso de toda la película, sin embargo, Sisniega no logra conectar con la trama , su rango de actuación no es convincente y en ningún momento logra enamorarnos como se supone lo hace con los otros personajes de la trama. No podemos negar que Sisniega es una gran y bella actriz, la hemos visto en otros papeles con grandes resultados, pero en este caso no brinda la actuación deseada.