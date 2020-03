Un thriller político entretenido y relevante para nuestros tiempos, pero…

An Acceptable Loss (Una pérdida aceptable) es la última película del ciclo TNT Original que se estrena hoy lunes 23 de marzo. El director/escritor Joe Chapelle ha desarrollado su carrera sobre todo en series, habiendo dirigido episodios de Fringe, CSI, The Wire, Manifest, etc.; en esta ocasión él escribe y dirige este thriller político que se estrenó en Estados Unidos en enero de este año.