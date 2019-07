Un verano en blanco y negro que evoca libertad y nostalgia

Leto (Leto: Un verano de amor y rock), película del director Kirill Serebrennikov (The Student, 2016), inicia con el personaje de Mike Naumenko (Roman Bilyk) dando un concierto en Leningrado a principios de la década de los ochenta. A diferencia de los países de occidente, el público en Rusia no puede celebrar con la música: la audiencia solo tiene derecho a escuchar el concierto mientras varios oficiales rusos supervisan su comportamiento. Durante la escena, existe cierta tensión que es resultado de la incomodidad del público, el cual se contiene a pesar de sus instintos. No obstante, en esa sumisión existe un aire contestatario a través de la música que desafía a las autoridades y que le da a la juventud su único escape de esta fría realidad. Y es justo esta mezcla de sentimientos (de libertad y frustración) la que acompaña en todo momento a Leto, filme inspirado en las vidas de Mike Naumenko y Viktor Tsoi, dos de los músicos más reconocidos de la escena rock rusa de aquella época.

Situada antes de la Perestroika, Leto es un intento de biopic (porque no todo lo que vemos es real, tal y como lo señala constantemente uno de los personajes del filme) situado durante la opresión que vivieron los jóvenes rusos a raíz de los conflictos políticos e ideológicos en los que su país se vio envuelto hace más de treinta años. A pesar de no ser tan evidentes como en The Student, el director Kirill Serebrennikov también incluye en Leto una serie de críticas en contra de las políticas que desde hace varias décadas han transformado y limitado a la juventud en Rusia. Este filme puede ser un drama con tintes musicales que se enfoca en el triángulo amoroso que se forma entre Mike Naumenko (Bilyk), Viktor Tsoi (Teo Yoo) y Natalia Naumenko (Irina Starshenbaum) durante la década de los ochenta, pero el subtexto que contiene así como la narrativa visual que ofrece hacen de Leto una película atemporal, es decir, que no se siente propia de una época y que independientemente del contexto en el que se vea, tendrá el mismo impacto emocional en el espectador.