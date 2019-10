Un viejo actor de la franquicia podría sumarse a la serie de Obi-Wan – Star Wars

Todavía hay muchas preguntas en torno a la serie, pero una cara familiar anticipó que está lista para volver a la franquicia.

Se trata del actor Joel Edgerton, quien interpretó a Owen Lars en Star Wars: La venganza de los Sith, el hombre que crió a Luke Skywalker en Tatooine. Él se ha convertido en un nombre destacado en Hollywood desde su pequeño papel en la precuela de Star Wars, protagonizando películas como The Gift, It Comes at Night y Bright.

Durante una conversación con Josh Horowitz para el podcast Happy Sad Confused, dijo que no descarta un regreso para la serie Obi-Wan Kenobi: “Existe una posibilidad muy real de que regrese, pero hay un asesino en una azotea justo afuera de la ventana si digo algo incorrecto. Me encantaría decir todo tipo de cosas, pero no voy a hacerlo ahora”, confesó Joel.

Parece que las conversaciones entre Disney y Edgerton están muy avanzadas, así que probablemente el anuncio oficial se haga pronto.