La serie inicia con la escena de crimen y los interrogatorios a cada uno de los chicos involucrados con la víctima; esto funciona perfectamente para tratar de descubrir quién fue el asesino y reconstruir los eventos que desencadenaron este evento.

La interposición de escenas, el interrogatorio con los hechos del pasado, se mantiene durante los ochos episodios, dándonos una vibra a otras series del mismo género como Big Litle Lies o How To Get Away With Murder, lo que en definitiva es uno de los mejores aciertos de la serie.