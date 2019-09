Una adaptación que narrativamente es ingeniosa pero…

Desde el año 2000 , Dora, la exploradora es uno de los personajes más conocidos entre el público infantil. Por lo anterior, es sorprendente que la caricatura apenas llegue a la pantalla grande con una adaptación que no está totalmente segura de la audiencia a la que quiere dirigirse. El resultado final de este filme (quizá por accidente) es una historia totalmente camp: totalmente extravagante pero entretenida. La adaptación disfraza su naturaleza de producto comercial gracias a un guion que está consciente de lo risible que es esta empresa y cuyo humor constantemente hace referencias a ello. Por esto, Dora and the Lost City of Gold ( Dora y la Ciudad Perdida , 2019 ) resulta un tratamiento inesperado del material existente que cuenta una historia que es perfecta para ver en familia.

Dora and the Lost City of Gold no tarda mucho en hacer referencia a la caricatura en la que esta basada. En la secuencia inicial, Dora (interpretada por Madelyn Miranda en estas escenas) es exactamente como su contraparte televisiva: una niña con un soundtrack interminable que constantemente rompe la cuarta pared para dirigirse a la audiencia. Sin embargo, cuando esta secuencia termina, el guion saca al espectador de la caricatura y sitúa a Dora en el mundo real, donde todo lo que ha sucedido hasta ese momento sólo se encuentra en la cabeza de la niña. Diez años después, la protagonista sigue rompiendo la cuarta pared pero ahora sus padres comentan lo extraño de su conducta, dejando en claro la naturaleza autorreferencial que tendrá el filme el resto de su duración y tomando los elementos que han hecho famosa a la caricatura como una fuente inagotable de humor. Incluso la personalidad de Dora se integra al guion de una forma muy inteligente, ya que respeta por completo la naturaleza positiva del personaje pero sitúa a este en una realidad donde alguien como ella sería completamente irritante. No obstante, lo anterior también sirve para transmitir una de las moralejas de esta historia: a pesar de que pocas personas la entienden, Dora se mantiene fiel a sí misma y a sus valores, lo cual la convierte en aquella heroína perfecta de la televisión que todos sus seguidores conocen.

Asimismo, es evidente la ambición del guion de Nicholas Stoller (Neighbors 2: Sorority Rising) y Matthew Robinson (Monster Trucks) por llegar a distintos públicos. Dora and the Lost City of Gold tiene todos los elementos que los niños y niñas disfrutan de la caricatura, pero esta versión del personaje también presenta modificaciones a su contexto que son necesarias para que un público joven (y quizá adulto) también la disfrute. Para empezar, los personajes secundarios tienen un mayor peso y aunque Dora sigue siendo la protagonista, el filme no podría existir sin el resto del elenco. Tanto sus amigos como sus padres, así como el antagonista interpretado por Eugenio Derbez, tienen oportunidad de brillar en la historia, haciendo de Dora and the Lost City of Gold una aventura de ensamble que denota influencias de franquicias como Tomb Raider, Indiana Jones o National Treasure (por supuesto, dentro de un contexto más familiar e infantil). Cabe destacar que este experimento funciona en gran parte gracias a la actuación de Isabela Moner (Instant Family), quien logra que la personalidad maniática de Dora sea entrañable por la sinceridad con la que la interpreta. Moner exagera sólo lo suficiente a su personaje para retener su esencia pero también le da un toque de humanidad que la caricatura no tiene y que funciona perfectamente en esta adaptación y, en específico, en las escenas del guion que demandan un poco de seriedad a los procedimientos.