Una adorable lección de humanidad

Bastaría con mencionar que un pequeño lomito (perrito) es el protagonista de esta película producida por Fox 2000 Pictures para enamorar y alegrar el corazón de quienes disfrutan de historias notablemente nutridas con mensajes de amor, valores y un alto índice de lecciones de humanidad provenientes de un pequeño y peludo amiguito que anda en cuatro patas. The art of racing in the rain (Mi amigo Enzo) está basada en el libro homónimo de Garth Stein, una historia que nos muestra la belleza de lo simple y lo esencial que pueden llegar a ser estos lindos animales en la vida de un ser humano; una compleja relación que va más allá de la camaradería: es una intimidad familiar que nos enriquece el alma.