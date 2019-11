Una animación sumamente deslumbrante e impactante, pero…

En el año 2009 llegaba a nuestras vidas una cinta en stop-motion revolucionaria, Coraline, una animación que arriesgaba y marcaba una nueva pauta en la forma de contar historias diferentes, sombrías, muy internas, todo gracias al estudio que estaba tras bambalinas, Laika, LLC., una compañía que posteriormente realizaría producciones como ParaNorman, The Boxtrolls y Kubo and the Two Strings, mismas que se volvieron un referente inmediato por su detallada estética, acompasadas de una historia extraordinaria y profunda. En esta ocasión, los ya referentes en stop-motion llegan con una nueva misión, enamorar a toda la audiencia con su más reciente película, Missing Link, una historia sumamente humana y colorida, muy diferente a lo visto en sus trabajos previos.