Una apuesta histórica muy correcta de parte de Netflix, pero…

Si de algo podemos estar seguros es que Netflix quiere y tiene producciones en TODOS los géneros: amor, drama, aventura, ciencia ficción, miedo, y una propuesta en lo histórico no podría quedarse atrás. Por eso The King .

Pero…

Veredicto

The King es una apuesta muy correcta de parte de Netflix . Sin dudas lo histórico no es su fuerte, pero dándole tanta preponderancia a la acción le da, a veces sin quererlo, más importancia a la trama.

Nota de color: Recientemente ha circulado que los fans de Game of Thrones denunciaron que The King plagió una famosa escena de la serie, Battle of the Bastards, temporada 6, capítulo 9. Se podría decir que son MUY similares. ¿Tú qué piensas?