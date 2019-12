Una aventura muy estilizada que nos transporta a un excelente mundo fantástico pero…

La historia nos presenta al personaje de Abigail interpretado por Tinatin Dalakishvili (que cuenta con una larga filmografía en su natal Rusia) quien vive en Fensintong, una ciudad distópica afectada por una extraña enfermedad que ha obligado a que se levanten grandes muros y vivan aislados de los demás por miedo al contagio. La única forma de saber si alguien está enfermo o no es a través de unos lentes especiales que usan las fuerzas del orden, los sinrostro, que son una especie de policías enmascarados que en cuanto encuentran a algún “enfermo” rápidamente es sacado de la ciudad con rumbo desconocido. De niña, Abigail ve cómo su padre (Eddie Marsan) es llevado por los sinrostro, lo cual la afecta profundamente. Años después, ya de adulta, Abigail se dispone a buscarlo, decidiendo internarse en los cuarteles de los sinrostro a fin de saber que fue lo que ocurrió. Para tal fin se une a un grupo de jóvenes rebeldes que están hartos de la opresión gubernamental y que planean un ataque frontal contra el gobierno. Al conocer a los rebeldes, Abigail va aprendiendo más de lo que verdaderamente ocurre en la ciudad y descubre que no es una enfermedad lo que los mantiene aislados, sino que las personas que son llevadas es porque tienen poderes especiales que podrían usarse como armas contra el gobierno y por eso son separadas para que no afecten el orden establecido. Al igual que su padre, Abigail es portadora de esas habilidades y solo es cuestión de tiempo para que la encuentren los sinrostro. El líder de los rebeldes es Norman (Rinal Mukhametov); le enseñará a manejar los poderes recién descubiertos y con su ayuda por fin encontrar a su padre y liberar a todos los secuestrados para que la ciudad vuelva a ser como cuando eran niños.