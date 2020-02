Una aventura que llega a la velocidad de un famoso erizo, pero…

Cuando se trata de videojuegos adaptados a la pantalla grande siempre ha surgido la gran problemática de que los grandes estudios no logran captar la esencia y los elementos fundamentales del material original, por lo cual se tiene el estigma de que cuando se plantea una nueva película gamer, las cosas pueden salir realmente mal. Para casos así recordamos las cintas sobre Street Fighter, Dead or Alive, Need for Speed, King of Fighter, Tomb Raider, Mario Bros., entre otras. Cuando se anunció la película de uno de los personajes más icónicos del universo gamer, Sonic, y salieron a la luz sus primeros diseños, todo se volvió caos en internet, al grado de que el estudio encargado de su animación tuvo que rediseñar al personaje para que los fans alrededor del mundo estuvieran tranquilos con el personaje. Ahora, luego de tantos meses de espera, controversias con el doblaje y malos augurios, la película Sonic The Hedgehog, ha llegado.