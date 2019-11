Una bienintencionada cinta de terror que involucra el mito de Queen of Spades, pero…

A lo largo de las décadas se han popularizado de manera acelerada las historias de terror que involucran mitos y leyendas urbanas, aquellas que solían contarnos de niños para calmar nuestra euforia e infundir el miedo y la tranquilidad para prevenir que hiciéramos ciertas cosas que a nuestros padres no le parecerían adecuadas, y hemos visto un desfile de leyendas tanto norteamericanas (sumamente más popularizadas por la escena hollywoodense), como las que involucran a otros países alrededor del mundo. Es que la fantasía y horror que involucra dichos cuentos las vuelven un atractivo muy tangible para plasmar dentro de la pantalla grande… Al final del día, ¿quién no disfruta de un buen susto a causa de revivir la llama del terror infantil?

El mito de Queen of Spades casi nunca ha sido explorado dentro del cine o las series de televisión, incluso se podría decir que es del nulo conocimiento en algunos puntos del mundo, en lo particular México o diversos países de Latinoamérica . Por estos lares tenemos nuestras propias versiones de un fantasma que cumple deseos a cambio de un poco de sangre, algo que también se siente en sintonía en el filme, o sea, la forma en la que el cineasta y los guionistas tuvieron el ingenio para voltear de una forma ácida y tétrica los anhelados deseos de los jóvenes involucrados.

Pero…

Precisamente el punto de la historia es uno de los más débiles dentro de la cinta, ya que su desarrollo se va dando de forma poco certera, un factor que puede jugar en contra si no se conoce del todo la leyenda urbana, pues no se logra crear una conexión real hacia lo que involucra el misticismo del fantasma, no se aprecia en la totalidad su mortal repercusión. Además, no suena tan original como sería su intención, ya que no la dotan de una esencia única y especial que destaque de entre el mar de cintas sobrenaturales que abordan temáticas similares, no hay aportes o elementos nuevos para que trascienda. La historia nunca logra tener un ritmo agradable o inquietante y va decayendo conforme se acerca a su final, acelerado dicho sea de paso.