Una buena muestra de la voz contra la tortura, pero…

Scott Z. Burns es un multinominado escritor que tiene en su haber películas excelentes como The informant!, Contagion, The Bourne Ultimátum, entre otras. En la mayoría de sus obras, Burns hace una crítica a los gobiernos y sus políticas, cosa que se nota más en los documentales que ha escrito. Ahora en The (Torture) Report o The Report escribe, dirige y produce (junto con Steven Soderbergh) una historia compleja y muy exhaustiva acerca de la investigación que ordenó el senado de los EUA acerca de los “interrogatorios” que realizaba la CIA a presuntos miembros del Al Qaeda y que aparentemente habían sido útiles para lograr la captura de Bin Laden.

El encargado por el senado para elaborar dicho reporte es el oficial Daniel Jones (Adam Driver) el cual se enfrenta a severos obstáculos para poder realizarlo. En primer lugar se ve limitado por la misma CIA para indagar en los archivos, ya que son documentos de seguridad nacional, así que Dan tiene que revisar todos los reportes adicionales y recabar toda la información posible que pueda comprobar que los oficiales de la CIA habían abusado de su poder y utilizaron métodos de tortura para obtener información de los terroristas. Encomendado por la Senadora Danne Feinstein (Annette Bening), Dan se enfrasca en una labor que le cuesta 6 años mientras revisa millones de documentos. A través de 119 minutos somos testigos de cómo se fue elaborando el reporte, lidiando con la burocracia, el espionaje y la lucha contra el mismo gobierno para poder publicarlo.