Una cinta de acción regular que depende totalmente de la presencia de Gerard Butler

Cuando Olympus Has Fallen se estrenó allá por 2013 , nadie imaginó que las hazañas de Mike Banning , un agente secreto del Servicio Secreto de los Estados Unidos , se convertirían en una trilogía. Ahora, en 2019 , Gerard Butler vuelve a interpretar a este personaje en Angel Has Fallen , una cinta de acción que es entretenimiento puro, pero que a comparación de otros filmes del género en los últimos años, no otorga ningún tipo de innovación técnica o narrativa en las secuencias de acción que presenta. Al igual que el resto de la saga, Angel Has Fallen parece atrapada en la década de los noventa con un héroe genérico e intercambiable y acción que se limita a balazos y algunos combates cuerpo a cuerpo.

En Angel Has Fallen , Mike Banning ( Gerard Butler ) es incriminado, injustamente, por tratar de asesinar al Presidente Allan Trumbull ( Morgan Freeman ). Esto lleva a Banning a buscar la ayuda de su padre, Clay Banning ( Nick Nolte ), a quien no ha visto en años, pero cuyo entrenamiento militar podría serle útil mientras es considerado como un fugitivo por el gobierno de los Estados Unidos . Con ayuda de Clay , Mike descubre que un viejo amigo es el culpable de esta mentira y ahora está en sus manos no sólo demostrar su inocencia, sino también salvar a Trumbull de una muerte segura.

Después de su paso por las comedias románticas, Gerard Butler sólo se ha dedicado a hacer películas de acción (y el doblaje de un personaje en la franquicia de How to Train Your Dragon). Esta decisión le sienta bien al actor, quien nunca se ha caracterizado por sus habilidades histriónicas, pero quien gracias a sus proyectos es uno de héroes de acción más reconocibles actualmente. Lo anterior es un punto a favor de Angel Has Fallen, película dirigida por Ric Roman Waugh (Snitch) que exprime al máximo la premisa de la franquicia hasta el punto en el que Gerard Butler –y su personaje de Mike Banning– se convierten en el mayor atractivo de esta cinta. En este punto, ya no resulta interesante saber quién quiere asesinar al presidente, por qué razones y en dónde (esa idea perdió su encanto tras ser el soporte de Olympus Has Fallen y London Has Fallen); lo que ahora resulta verdaderamente entretenido es ver a Mike Banning realizar su trabajo mientras elimina a todos los villanos que se encuentran en su camino.

Angel Has Fallen definitivamente es una entrega superior a London Has Fallen (2016), pero nunca alcanza el nivel de tensión que la serie logró generar con Olympus Has Fallen. Asimismo, la película falla en ocultar su presupuesto (esta es la cinta más barata de la franquicia al haber sido hecha con $40 millones de dólares) y esto se traduce en secuencias de acción que son poco creativas y poco estimulantes para el espectador. Ejemplo de esto es una escena en la que Banning se ve atrapado con su padre en medio del bosque y su forma de resolver la emboscada de la que son víctimas es haciendo explotar a todos los villanos a su alrededor. Como esta, existen muchas escenas sin ningún tipo de tensión o suspenso y sin obstáculos que verdaderamente pongan a prueba a los personajes involucrados.