Una cinta que nos demuestra que los celulares también pueden ser terroríficos pero…

Hay un gran mercado en los Estados Unidos para las cintas de terror. Cuando las productoras quieren tener buenos ingresos deben asegurarse que estas producciones puedan ser vistas por la mayor cantidad de personas y por eso invierten mucho dinero en cintas que puedan ser catalogadas dentro del target PG-13 (apta para niños mayores de 13 años). Con esta calificación, las películas pueden ser vistas por casi toda la familia a diferencia de las clasificadas como R que son exclusivamente para adultos. Escape Room (2019), Happy Death Day (2017),A Quiet Place (2018), Lights Out (2016), y más recientemente Black Christmas (2019), entre otras, entran en esa categoría. La diferencia que hay con las películas R es que en las PG-13 contienen menos gore, no hay violencia extrema o gráfica, no hay consumo de drogas, y mucho menos, escenas de desnudos.

Countdown (La Hora de tu muerte) es una cinta de terror que entra en esa categoría.