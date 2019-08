Una comedia de época víctima de sus propias carencias

Dentro de la industria cinematográfica mexicana encontramos que la comedia se encuentra en la cima de los géneros más consumidos por el espectador local, pues no es mentira el decir que el mexicano tiene el encanto de burlarse de cada situación que sucede en su vida (incluida la muerte), una pizca del folklore y humor que forma parte de nuestro día a día, es por eso que cada año encontramos un sin fin de producciones que apelan a este sentido.

Comedias, todo comedias. Las hay relativas al deporte, al amor, al ámbito laboral, a la migración, entre muchas otras, pero desafortunadamente no logran conectar con la audiencia de forma justa (casos excepcionales como No manches Frida 2 y Mirreyes Vs. Godínez), por lo que pasan sin pena ni gloria dentro de la cartelera nacional. En dicho tenor, llega a la pantalla grande una historia escrita y dirigida por Fernando Rovzar y Mark Alazraki, Mentada de padre, protagonizada por Osvaldo Benavides, Mauricio Isaac, Mauricio Barrientos, Antonio Gaona y Héctor Suárez. La cinta ofrece lo que promete: una mentada al espectador.