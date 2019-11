Una comedia familiar que sobresale por su reparto, pero…

Es menester mencionar que parte de la taquilla de esta cinta está destinada a ayudar a niños con cáncer. Esto será posible gracias al apoyo que se le dará a La Casa de la Amistad y a los comedores Va por mi cuenta , así que a palabras del mismo director, la película es lo que menos le interesaba, y de ahí el hecho de que su historia misma y sus personajes no se tomen tan en serio y se presten para el juego y la irreverencia, dotándolos de un carisma que de manera indirecta ha funcionado bien con la tonalidad pretendida. La historia no presenta mayores aspavientos, se muestra simple y entretenida, conectando en varios niveles con el espectador, pues encontramos momentos en los que vemos reflejada nuestra imaginación infantil, con los superpoderes, las personas de otro planeta o el ocaso del fin del mundo, situaciones que alegran porque son manejadas de una forma colorida y cómica; aquí la ciencia ficción es un personaje más y se agradece de sobremanera. El director Paco Arango ( Cambio de planes , 2011 ) sabe que la cinta se presta para realizar una sátira hacia el mundo de los superhéroes, aquí se crean habilidades que de nada sirven a los protagonistas para su encuentro con los villanos y terminan siendo meros encauses para que se generen más complicaciones y peripecias.

Pero…

El hecho de que la trama se alargue demasiado provoca un sentimiento de hartazgo dentro de la sala de cine, pues si bien es una cinta generada para desconectarse del mundo exterior, el hecho de que la resolución de los conflictos se prolongue de manera innecesaria le permite caer en un bache del que difícilmente se puede recuperar. Reiteraciones sobre los personajes y una obviedad extrema sobre los hilos que manipulan el guión podrían pasar factura de igual manera, pues se torna sumamente predecible. A pesar de que he mencionado que las actuaciones brindan frescura, este mismo concepto no aplica para todos en el cast, ya que hay diversos personajes que sí se sienten desentonados, y aunque son mezcla de una fantasía, su actuar no convence y desencaja del ritmo general.