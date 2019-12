Una comedia liviana que cumple con su objetivo, pero…

Jexi ( Jexi: Un celular sin filtro ) es la última comedia de los escritores Jon Lucas y Scott Moore , quienes son conocidos por sus anteriores comedias: The Hangover 1 , 2 y 3 , Office Christmas Party , Bad Moms , Bad Moms Christmas , entre otras. Ahora en esta ocasión, en su también faceta de directores, presentan a Jexi , una comedia acerca del amor que le tenemos a nuestros teléfonos celulares.

Si bien encontramos algunos guiños a la excelente Her ( 2013 ), Jexi ( Jexi: Un celular sin filtro ) es una comedia centrada más en el chiste tipo “pastelazo” y en aquél para adultos. Sin embargo, existe también la crítica social que plantean los directores, en la que se representa de manera burda la relación que tenemos con nuestros teléfonos. Al igual que Phil , nuestros móviles conocen todos nuestros secretos, y si tuvieran conciencia y los hiciéramos enojar nos meterían en un serio problema.

La adicción de Phil no es gratuita: a través de varios flashbacks lo vemos que desde niño sus padres le daban un teléfono para distraerlo en lugar de prestarle la atención debida. Así, Phil crece con cierta fobia social que lo lleva a vivir una vida solitaria que cambia cuando conoce a Cate , por lo que Jexi se ve relegada a un segundo plano, provocando su ira.

Jexi está llena de comedia fácil: chistes de caídas, chistes sexuales, de consumo de drogas, etc. que no necesitan de mucho contexto para entenderse. Es por esta razón que las actuaciones, sobre todo de Devine , son muy básicas. La voz de Jexi logra llevarse la mayor parte de la cinta, sobre todo al generar comedia al insultar constantemente a Phil y a todo el que encuentra a su paso.

Se nos entrega una comedia de situaciones a través de personajes estereotipados que conviven diariamente con el principal: su jefe ( Michael Peña ), sus amigos nerds ( Ron Funches y Charline Yi ), la vendedora de teléfonos ( Wanda Sykes ), etc.

Pero…

No podemos esperar mucho de una película de estas características sino chistes y más chistes y en ese sentido cumple con las expectativas (que no deben ser muy altas). A diferencia de otras cintas de estos mismos autores, donde se logran ensambles de actores, la mayoría de las veces buenos, en esta ocasión eso no se consigue porque toda la risa está basada en la pura interacción de Phil con su teléfono. Llega a sentirse repetitiva.