Una comedia mexicana que involucra a un par de problemáticos policías, pero…

Muchos de los grandes clásicos de acción en el mercado hollywoodense involucran inevitablemente a una pareja muy dispareja de policías. Dos agentes de la justicia que se embarcan en las calles y callejones de su ciudad para limpiarla de toda la suciedad y malhechores que en ella habitan. Así encontramos algunas referencias como Lethal Weapon ( 1987 ), Bad Boys ( 1995 ), Training Day ( 2001 ), Tango & Cash ( 1989 ), entre muchos otros más. Similitudes de los personajes, pues que definitivamente no podían tolerarse en un principio y estaban constante conflicto, que combinaban de manera exacerbada la acción con la comedia y que siempre, pero siempre, eran los indicados para cazar al villano en turno.

La historia nos lleva a conocer Roberto Recto ( Alfonso Dosal ), un oficial ejemplar recién egresado de la academia que se une a la fuerza de la policía en la Ciudad de México y es asignado a su nuevo compañero, Adrián Vázquez ( Adrián Vázquez ), patrullero corrupto y holgazán que ha cedido su alma a la corrupción por creer que no existe otro camino posible en este sistema. Juntos tendrán que ir aprendiendo uno del otro para lograr tener la fuerza necesaria para triunfar sobre el crimen organizado y así traer justicia y salvación a una decadente Ciudad de México . El reparto lo complementan Eduardo España , Noé Hernández , Arnold Y. Kim , Adrian Yun , Quetzalli Cortés y Costanza Andrade .

Pero…

Placa de Acero, como se ha vuelto una triste costumbre dentro de nuestra cinematografía, utiliza en casi un 90% de su metraje chistes y clichés básicos y desatinados sobre la idiosincracia mexicana, cayendo en muchas ocasiones en lo burdo y en lo atacante, pues maneja un humor sumamente pasado de moda. Las narrativas de este tipo ya no funcionan y atentan contra la inteligencia del espectador, porque no poseen elementos sólidos en los que sustentar su base cómica; los estereotipos están muy explotados y no permiten encontrar brillantes en sus personajes o su hilo central.