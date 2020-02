Una comedia que de tan convencional, enamora

La competencia de contenido original es cada vez más grande. Hace unos años teníamos muy pocas opciones pero poco a poco las grandes productoras han usado ese área de oportunidad para sacarle el mayor jugo posible y crear contenido auténtico para no quedarse atrás en la industria. Actualmente ese es el caso de TNT. TNT ha ido evolucionando durante los últimos años. Sabemos que es nuestro mejor aliado para ver en tiempo real Alfombras Rojas de los premios a lo último del cine y ahora apuesta por un premio mucho mayor: contenido 100% original. Con TNT Originals la empresa Turner nos trae producciones de primer nivel con historias exclusivas de todos los géneros, desde comedia hasta terror, pasando por misterio y drama. Su gran debut es Plus One, comedia romántica protagonizada por Jack Quaid (quien alzó vuelo el año anterior protagonizando la aclamada serie The Boys) y Maya Erskine.

Ben (Quaid) y Alice (Erskine) son amigos de la universidad que principalmente se encuentran en bodas. Como a muchos de nosotros nos sucede, “la época de bodas” les aflige de distinta manera. Ben siente que todos sus amigos se están casando y poco a poco se está quedando solo. Sabe que se lo ha ganado porque le pone un “pero” a cada mujer que conoce ya que siente que ninguna llena sus expectativas. Por su lado, Alice acaba de terminar una relación larga y busca llenar su vacío existencial mientras asiste a más y más bodas. Al cruzarse bajo estas particularidades, Alice le propone a Ben el siguiente trato: ser el acompañante de bodas del otro y poder superar rápido esta temporada que termina con la boda de su hermana menor, cosa que ella aún no sabe cómo sobrellevar.

Con el tiempo y un par de plot twists, la historia creará un significado muy bonito sobre la amistad, el amor y la soledad, el elemento principal de la película. A pesar que es un filme predecible, jamás pierde el encanto, en especial gracias al trabajo de Maya Erskine, quien es la que más destaca por su gran personalidad e irreverencia.

Plus One tiene los ingredientes para poder pasar un buen rato. Pero no es solo eso: deja muy buenos aprendizajes de vida sobre las relaciones humanas y, sobre todo, las sentimentales. Llegas a querer e identificarte con las personalidades de los protagonistas: Ben sabe que tiene que superar el miedo al compromiso, cosa por la que tanto ha luchado debido a traumas infantiles y Alice debe aprender a abrirse a nuevas oportunidades dejando ir el pasado y abriendo su corazón, el mismo que fuertemente busca mantener cerrado.

Si eres tan fanático de las comedias románticas como yo, no te puedes perder Plus One, primera gran apuesta de TNT Original hoy Lunes 17 de Febrero a las 10 PM. ¿Qué mejor que ver una comedia romántica disparatada en pleno Mes del Amor?