Una comedia que parece muy similar a otras del género pero no lo es

Quizá el primer instinto de quien vea Booksmart (La noche de las nerds, 2019) sea compararla con otras cintas como American Pie (1999) o Superbad (2007), donde los nerds o underdogs tienen como objetivo vivir una experiencia fuera de su zona de confort. Sin embargo, realizar esta comparación eclipsaría el gran trabajo de guion que Emily Halpern, Sarah Haskins (ambas creadoras de la serie Trophy Wife), Susanna Fogel (The Spy Who Dumped Me) y Katie Silberman (Isn’t It Romantic) hicieron con la cinta dirigida por la actriz Olivia Wilde (Tron: Legacy). Booksmart se difiere de los ejemplos antes mencionados en un aspecto esencial: sus protagonistas nunca se avergüenzan de sí mismas y el rito de transición que viven tiene que ver más con sus decisiones que con su personalidad misma. Mediante esta sutil diferencia, Wilde prefiere celebrar a dos chicas (que en otras historias serían motivo de burla) y demostrar, una vez más, lo necesaria que es la mirada femenina en géneros como la comedia.