Una comedia romántica mexicana que juega con los viajes en el tiempo, pero…

La cinta bien pudo emular a otras historias de temática similar como 13 going 30 (2004) o 17 again (2009) donde no se dan tantas explicaciones y se atribuyen los eventos sobrenaturales a la “magia”, pero optó por apuntar al “viaje en el tiempo”, falla terriblemente que nos da como resultado un “dramedy” que no podemos tomarnos en serio.