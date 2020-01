Una cuarta temporada que sirve como preludio – The Expanse

The Expanse fue cancelada en 2018 por SYFY luego tres temporadas al aire dejando a los fans devastados. Justo en una época muy difícil para la televisión, por tantas producciones nuevas y cancelaciones que hay cada año, era imposible pensar en el rescate de una serie de nicho como ésta. Pero tras campañas de los fans y del propio elenco, la serie fue rescatada por Amazon.

Su nuevo hogar prometía una producción con más inversión y, por ende, con mejores efectos visuales. Sin embargo, cuando llegó el día del estreno (12 de Diciembre de 2019), me sentí un poco decepcionada y no por el nivel visual, que es espectacular a lo largo de los 10 episodios, sino por la lentitud de la trama y porque, técnicamente, no se avanzó mucho en la historia.