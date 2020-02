Una de las responsables de The Rise of Skywalker desarrollará una serie para Amazon

Victoria Mahoney, quien el año pasado se convirtió en la primera mujer en dirigir parte de una película de Star Wars, encabeza un nuevo proyecto de ciencia ficción.

Mahoney se está asociando con Ava DuVernay para adaptar la novela de ciencia ficción de 1987, Dawn, de Octavia E. Butler. El libro trata sobre una mujer afroamericana que trabaja con extraterrestres para resucitar a la raza humana 250 años después de una guerra nuclear.

Publicado en 1987, Dawn es el primer libro de una serie de tres partes tituladas colectivamente Lilith’s Brood. La segunda y tercera novela, llamadas Adulthood Rites e Imago, se publicaron en 1988 y 1989. En general, la trilogía explora muchos temas relacionados a la sexualidad, el género y la raza humana.D

Mahoney también está lista para dirigir un episodio de la próxima serie de HBO Jordan Peele, Lovecraft Country. Su primer trabajo como directora largometraje fue en Yelling to the Sky en 2011 y luego ha estado ah cardo de capítulos de Grey’s Anatomy, American Crime, Claws, Power, You y I Am the Night. Ella y DuVernay trabajaron juntas anteriormente en la serie Queen Sugar.