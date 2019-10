Una de las sorpresas más entretenidas del 2019, pero…

La mayoría de la gente recuerda la carrera cinematográfica de Jennifer Lopez por dos razones: la primera, gracias a su memorable interpretación de Selena Quintanilla en 1997 y, la segunda, gracias a las comedias románticas que protagonizó a inicios del siglo. Y aunque Selena (1997) es un buen referente de lo que Lopez es capaz de hacer en la pantalla grande, el resto de sus proyectos encasilló a la artista en personajes que no aprovechaban del todo las habilidades que había desplegado en cintas como Out of Sight (1998) y The Cell (2000) a inicios de su carrera. Afortunadamente, la directora Lorene Scafaria (Nick & Norah’s Infinite Playlist) no solo sabe explotar el potencial de Jennifer Lopez para sacar de ella una de las mejores actuaciones de toda su filmografía, sino que también hace de Hustlers (Estafadoras de Wall Street) una de las más gratas sorpresas en el cine este 2019.