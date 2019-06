Una experiencia VR te hará vivir la Guardia de la Noche – Game of Thrones

Game of Thrones: Beyond The Wall es un nuevo videojuego VR que te llevará a enfrentarte con aquellas amenazas que se encuentran, como su nombre lo dice, más allá del muro. Podrás vivir de cerca el terror y el miedo de enfrentar a los White Walkers y tener la oportunidad de acabar con el Night King , incluso antes que Arya Stark , ¿lo lograrás?

Aunque Game of Thrones ya terminó, esto no significa el final de este universo y prueba de ello es el lanzamiento de una nueva experiencia que te llevará hasta el Muro donde podrás vivir que es ser parte de la Guardia de la Noche .

El juego es desarrollado por Framestore, compañía que anteriormente ya había trabajado en una experiencia previa conocida como Ascend The Wall, la cual en 2014 los asistentes mexicanos que visitaron la exposición Game of Thrones: The Exhibition pudieron disfrutar al final de su recorrido. En Beyond the Wall, la historia será paralela a lo sucedido durante las dos últimas temporadas de la serie, pero esta vez tú formarás parte de las batallas contra los White Walkers.

Para disfrutar de Game of Thrones: Beyond the Wall tendrás que suscribirte a Viveport Infinity, servicio en línea donde también puedes acceder a contenidos como Angry Birds, Fruit Ninja y Gun Club. Esta experiencia está disponible a partir de hoy 31 de mayo y sólo necesitas un HTC Vive o un Oculus Rift para trasladarte hasta el norte de Westeros.