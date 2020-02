Una exquisita travesía documental hacia las memorias de Cuarón

En el 2018 el director Alfonso Cuarón le entregó al mundo no solo una película, sino una mirada a los recuerdos de una parte de su vida. Roma llegó a las pantallas de la mano de Netflix siendo acreedora a múltiples premios, entre ellos la estatuilla a Mejor Película Extranjera en la edición 91 de los premios Oscar.

Ahora en 2020, el pasado 11 de Febrero tuvo lugar el lanzamiento de la edición especial de la película en The Criterion Collection, un catálogo que reúne clásicos del cine así como los contemporáneos de importancia restaurándolos en la mejor calidad de formato y con características de contenido adicionales. Versiones ideales para cinéfilos coleccionistas. El Blu-ray de lanzamiento incluye el documental Camino a Roma (Road to Roma), mismo que ya está disponible en Netflix.