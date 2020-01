Una famosa heroína podría sumarse a la secuela

Mientras la producción sigue buscando un nuevo director después de la salida de Scott Derrickson, los personajes siguen incorporándose.

Según Illuminerdi, uno de los casting relacionados a Doctor Strange in the Multiverse of Madness describe a uno de los personajes como una muchacha latina que será una especie de compañera para el doctor Strange, o sea… algo bastante similar a América Chavez, mejor conocida como Miss America.

Si se confirma su participación, ella sería otro más de los Young Avengers que debutarán en esta fase. Recordemos que Kate Bishop estará en Hawkeye y Hulking estaría en Wandavision, otra de las series que llegará a Disney+ ¿Quién podría ser la actriz que haga de Miss America?

America Chavez fue creada en 2011 por Jow Casey y Nick Dragotta como una nueva encarnación del personaje de Miss América. Ella es una luchadora muy ruda y segura. Tiene un lado suave, pero solo se abre cuando está con sus amigos más cercanos. También es una joven abiertamente gay, lo que sería un gran paso adelante para Marvel. Puede volar, tiene una increíble fuerza y ​​velocidad, es casi invulnerable y posee la capacidad de crear portales estelares que le permiten viajar por el espacio.