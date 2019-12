Una gran historia de suspenso que se eleva a la estratosfera, pero…

El argumento, basado en eventos reales, es un homenaje a todas esas personas que intentaron cruzar la frontera entre las dos Alemanias que cruzaba todo el país y se conocía como El Muro de Berlín . La película comienza mostrándonos la forma despiadada en que eran tratados los que se atrevían a cruzar, ya que las fuerzas del orden tenían la orden de usar todo el armamento disponible para impedir que alguien pasara. Los que no morían en el intento eran atrapados y torturados por retar al régimen.

Este es un excelente thriller, muy bien diseñado, no pierde el tiempo en explicar las condiciones políticas en las que se sitúa la trama sino que va directamente a la situación del primer globo.

Pero…

Aunque Ballon es una gran película, podemos encontrar algunos inconvenientes, como puede ser la utilización de algunos “momentos cliché” dentro de la trama (típicos en la películas de suspenso como una situación que fue solo un sueño o cuando de repente algo falla mientras son perseguidos, etc.), que si bien sirven para ir aumentando la emoción a veces resultan innecesarias.

Otro elemento que puede dejar un sabor amargo es el que hace referencia a la situación política alemana en la que se sitúa esta película, la cual no está bien explicada y algunas personas no podrían entenderlo bien porque no saben que fue lo que ocurrió en ese país a esas alturas. Eso hace que a veces se sienta como que se está tomando muy superficialmente el contexto histórico.