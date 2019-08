Una historia con un despliegue de violencia innecesario

Sin conocer al director y sus intenciones, Love Me Not resulta un drama un tanto contemplativo que presenta personajes sin ningún tipo de valor ético o moral y que violenta sin sentido a su personaje femenino principal. Ahora bien, cuando se sabe que este es un filme griego con una crítica muy dura a la crisis económica que se vive en aquel país, Love Me Not adquiere una nueva lectura que explica la violencia física y emocional que despliega en pantalla a lo largo de toda su duración. El conflicto de la historia gira alrededor de una pareja que contrata a una joven para ser la madre sustituta de su futuro hijo. No obstante, la chica muere días después de irse a vivir con la pareja, lo cual desemboca en un retrato de todo lo que son capaces estos personajes por sobrevivir la ruina por la que están pasando.

Una regla que se sugiere seguir cuando se analiza formalmente una obra de arte (sea película, libro, pintura, etcétera) es que esta debe explicarse sin necesidad de conocer el contexto en el que fue creada. Por supuesto, tener a la mano información sobre el autor y su contexto siempre será útil y aportará una nueva perspectiva de lo que está siendo analizado, pero estos aspectos nunca deben considerarse indispensables. Lo anterior es importante de comentar antes de hablar de Love Me Not ( No me ames , 2017 ), la última película de Alexandros Avranas ( Miss Violence ).

Es inevitable pensar en Funny Games (tanto la original de 1997 como el remake de 2007) de Michael Haneke como un antecedente de Love Me Not. A pesar de ello, Funny Games resulta una experiencia sumamente diferente ya que justifica su violencia dentro de la misma historia, algo que Love Me Not no hace en absoluto. En lugar de hacer un comentario o una crítica sobre el tema, pareciera que Avranas se regocija en las escenas donde el personaje de Eleni Roussinou (Miss Violence) sufre el maltrato de los distintos hombres que la rodean. Esto resulta todavía más alarmante considerando que el personaje de Christos Loulis (Do It Yourself) nunca es tratado de la misma manera frente a la cámara incluso cuando sus acciones son igual de deplorables que las de su coprotagonista.

La secuencia final de casi de veinte minutos en la que un investigador abusa física, emocional y psicológicamente de Roussinou hace sentido dentro de la narrativa de la historia, pero conforme los minutos transcurren, es imposible no sentirse incómodo ante las imágenes que vemos en pantalla por lo poco que aportan al objetivo general del proyecto. Esto no significa que se tenga que censurar la violencia por completo o que los personajes femeninos se conviertan en figuras intocables, pero considerando el panorama actual, deberían existir sólidos argumentos para justificar la existencia de este tipo de secuencias y que al menos en Love Me Not son argumentos que la historia nunca entrega al espectador.