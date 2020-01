Una historia de la vida real que sacudirá tus emociones, pero…

Si hay algún cineasta dentro de la escena hollywoodense que se muestra siempre respetuoso, elegante y poderoso para estructurar historias y emociones dentro de la pantalla grande, ese es el querido Clint Eastwood, un maestro de la narración y del manejo de personajes que se vuelven entrañables e icónicos para la contemporaneidad. Veamos el caso de sus más recientes filmes American Sniper, Sully, The 15:17 to Paris o The Mule: el director es buenísimo para encontrar a personas ordinarias realizando actos extraordinarios.

La historia de la humanidad está plagada de personas y sucesos dignos de ser contados tanto en la televisión como en el cine, actos heroicos y fortuitos que han impregnado una huella trascendental en los libros de historia, y que justamente eso es lo que dota de vida y calidez el recordarlos con emoción. De ahí que Eastwood tome la hazaña accidentada de un peculiar guardia de seguridad para mostrar el más puro drama americano que podrán ver en este inicio de año: Richard Jewell (El caso de Richard Jewell).