Una historia de sci fi que no termina de funcionar – Another Life

Todavía no se ha hablado ni de una renovación ni de una cancelación, pero la primera temporada no deja bien parada a Another Life. La serie deberá mejorar muchísimo para competir en las grandes ligas del sci fi, sobre todo con la resurrección del universo Star Trek en la pantalla chica, por ejemplo. Su único punto fuerte es Katee Sackhoff, quien le entrega algo de credibilidad a su personaje Niko y se carga el show al hombro, pero tampoco hace milagros. La primera temporada nos deja con un cliffhanger interesante, pero ¿tendrá Another Life otra oportunidad para explorarlo?