Una joya del cine argentino con un humor negro irresistible

El cuento de las comadrejas es una cinta que sorprende, desde la primera escena, por la ingeniosa comedia que ofrece al espectador, la cual hace despliegue de un humor negro y ácido que en esta época de lo políticamente correcto es difícil de encontrar. No obstante, es importante recalcar que la comedia no funcionaría sin el timing tan efectivo que el reparto muestra a la hora de actuar sus diálogos, los cuales demandan cierto ritmo y química que en manos de otros histriones no provocarían el mismo efecto. Por esto, las interpretaciones de Graciela Borges (La Ciénaga – 2001), Oscar Martínez (Relatos salvajes – 2014), Luis Brandoni (Mi obra maestra – 2018) y Marcos Mundstock (Mi primera boda – 2011) resultan imprescindibles para el éxito del filme.

El guión también es ingenioso en su tratamiento del tema de la vejez y la experiencia versus la juventud y su ambición. Este contraste podría caer fácilmente en el cliché o en lo didáctico y ser un mensaje cansado para audiencias fuera del target de la cinta; sin embargo, la historia resulta universal por la aproximación tan original que hace de este enfrentamiento entre distintas generaciones, sin menospreciar o sobrevalorar a alguna de ellas y en donde todos los personajes interactúan como iguales. Lo anterior permite que al desarrollar el conflicto no existan límites respecto a lo que los personajes pueden hacer dentro de los límites de la historia y por consecuencia, que la comedia también fluya naturalmente en situaciones que en otro contexto podrían parecer forzadas.