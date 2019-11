Una justa secuela de The Shining manteniendo la esencia de las novelas de Stephen King, pero…

En 1980 llegaba a la cartelera mundial una película icónica para la historia de la cinematografía, The Shining (El Resplandor), cinta dirigida por el mítico Stanley Kubrick, basada en la novela escrita por el maestro del terror y la fantasía, Stephen King (curiosamente, ambos creadores terminaron en descontento con el filme). Dicha producción fue protagonizada por un escalofriante Jack Nicholson y sentó las bases para lo que hoy en día llega a nuestras salas de cine, su secuela Doctor Sleep (Doctor Sueño), homónima de la novela de 2013 escrita por el mismo King y que en esta ocasión cuenta en la silla del director con Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) y como protagonistas, Ewan McGregor, Rebecca Ferguson y Kyliegh Curran.