Una nueva actriz se une a la serie de Amazon – The Lord of the Rings

La serie de The Lord Of The Rings es una de las producciones que más esperamos de 2021. Por eso, cada nueva noticia nos emociona.

Ahora sabemos que Amazon ha añadido a las filas del elenco a otra actriz. Se trata de Ema Horvath, quien es conocida por haber participado en las películas “Like.Share.Follow” y “The Gallows Act II”. Según reporta Deadline, aún se desconoce qué papel tendrá dentro de la serie.

Previamente te informamos que también fueron fichados Joseph Mawle (Game Of Thrones), quien dará vida al villano de la serie, y Maxim Baldry (Years and Years), en un rol desconocido.

La serie estará establecida antes de los sucesos de los libros de The Lord Of The Rings, concentrando su historia en la Segunda Edad de la Tierra Media.

La producción de los 20 episodios que conformarán la primera temporada, comenzará próximamente en Nueva Zelanda, lugar donde se filmaron las películas de la saga.

Semanas atrás la plataforma streaming renovó la serie para una segunda temporada.