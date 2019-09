Una nueva edición de la antología de terror llega a Space – Into the Dark

Un grupo de chicas decide marcharse irse de viaje, pero algunos rituales secretos harán que el viaje sea una verdadera pesadilla en Into the Dark: Pure.

Esta edición gira en torno a varias adolescentes con distintos grados de conflicto con sus padres, las mismas se reúnen para un retiro en el que buscan la pureza, pero en este ritual secreto todo empieza a salirse de control y una entidad sobre natural empieza a acosarlas. La situación se sale de control y las chicas deben contener al demonio que han desatado.

Into the Dark: Pure está dirigida por Hannah MacPherson y cuenta con un reparto integrado por Jahkara Smith (NOS4A2) y McKaley Miller (Ma), Scott Porter (The Good Wife), Annalisa Cochrane (Cobra Kai), Ciara Bravo (To the Bone), Jim Klock (Wounds) y T.C. Carter (Blocks), entre otros.